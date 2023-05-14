Dış basın Türkiye'deki seçimleri takip ediyor!

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi bu sabah 08:00 itibari ile başladı.

Türkiye sandık heyecanı yaşarken dünyadaki tüm gözler de ülkemize çevrildi.

Uluslararası ajanslar, görsel ve dijital medya yayınlarında Türkiye seçimleriyle ilgili gelişmeleri dakika dakika duyururken, gazeteler Türkiye seçimlerini ana sayfalarından ve manşetlerinden takip ediyor.

AP: Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümündeki seçimlerde 64 milyondan fazla kişi sandık başında

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan seçimlerde yurtdışı seçmenler dahil 64 milyondan fazla kişi oy kullanma hakkına sahip olduğuna dikkat çekti ve seçimlerin uluslararası basında ilgiyle takip edildiğini yazdı.

ALJAZEERA anlık takip ediyor

Aljazeera Türkiye seçimlerini açtığı canlı bloktan dakika dakika takip ediyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden sandık başındaki insanların fotoğraflarını paylaşan gazete, Türkiye'nin 2018 yılında başkanlık sistemine geçtiğini vurguladı ve ilk turda adayların yeterli oyu alamaması durumunda 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerin yapılacağını belirtti.

GUARDİAN: Modern Türkiye'nin 100 yıllık tarihindeki en önemli seçim

İngiliz Guardian gazetesi "Türk halkı, modern Türkiye'nin 100 yıllık tarihindeki en önemli seçimlerden birinde oy kullanmaya başladı." ifadesini kullandığı haberinde sandıkların sabah 08:00'da açıldığını ve akşam saat 17:00'da kapanacağını belirtti.

WASHINGTON POST: Tüm dünya izliyor

ABD'li Washington Post gazetesi Türkiye seçimlerini manşetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafı ile duyurdu.



Türkiye'deki seçimlerin tüm dünya tarafından heyecanla izlendiğini vurgulayan gazete, 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan ileKılıçdaroğlu arasındaki yarışın sıkı geçeceğini belirtti.

CNN: Son yılların en büyük mücadelesi

ABD'nin en büyük yayın organı CNN, sabah saat 08:00 itibari ile oy verme işleminin başladığını duyurdu ve bu seçimin son yılların en büyük mücadelesi olduğunu belirtti.

"Bir dönüm noktası"

Washington merkezli haber sitesi Al Monitor, 'bir dönüm noktası' olarak tanımladığı Türkiye seçimlerine katılımın yoğun olduğuna dikkat çekerken, Bloomberg, 'Türk halkı bir kuşağın en önemli seçimleri için sandık başına gidiyor' ifadesini kullandı.

Alman basını: Tarihi seçim

Alman Zeit gazetesi 60 milyondan fazla seçmenin bugün ülkenin kaderini belirlemek için sandık başına gittiğini yazdı. Oylamayı AGİT ve Avrupa Konseyi'nden uluslararası gözlemcilerin izleyeceğini vurgulayan gazete seçim sonuçlarının akşam saatlerinde ortaya çıkacağını belirtti.



ZDF kanalı 'tarihi seçim' olarak tanımladığı Türkiye seçimlerini dakika dakika takip ederken "NATO ülkesindeki oylama uluslararası alanda da yakından takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Fransa basını, "Türkiye seçimlerde"

Fransa basınının da en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye seçimleri oldu.

Le Monde gazetesi Türkiye seçimleri ile ilgili bilgi vererek "Cumhurbaşkanı, beş yıllık bir dönem için oy çokluğuyla seçilir. Seçimin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50'yi geçemezse ikinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak." ifadelerini kullandı.

İsveç basını: Rekor katılım bekleniyor

Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanının kim olacağını merakla bekleyen ülkelerden biri olan İsveç basını oy verme işlemlerinin başladığını “Son Dakika” olarak duyurdu.

Dagens Nyheter gazetesi seçime rekor katılımın beklendiğini belirterek 61 milyon kişinin bugün sandık başına gideceğini yazdı .

Seçimler Yunan gazetelerinin manşetlerinde

Türkiye'den bir hafta sonra sandık başına gitmeye hazırlanan Yunanistan da seçimleri yakından takip ediyor...

CNN Yunanistan Türkiye seçimlerini manşetinden duyurdu.

Sandık başında oy kullanan bir vatandaşın fotoğrafını kullanan yayın organı "Son 100 yılın en önemli seçiminin ilk tahminleri saat 21:00'den sonra açıklanacak. Akşam geç saatlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna gerek olup olmayacağının netlik kazanması bekleniyor " ifadelerini kullandı.

Ethnos gazetesi seçimde yaklaşık 5 milyon gencin ilk kez oy kullanacağına dikkat çekerken, Skai televizyonu seçimin son dönemin en önemli yarışlarından biri olduğunu vurguladı.