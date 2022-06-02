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Dirk Kuyt, Hollanda ekibi ADO Den Haag'ın yeni teknik direktörü oldu

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt, Hollanda'nın ADO Den Haag takımını çalıştıracak.

Hollanda 2. Lig ekibinden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Kuyt ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Quick Boys, Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını giyen Kuyt, eski takımı Quick Boys'ta yardımcı antrenör, Feyenoord 19 Yaş Altı Takımı'nda da teknik direktör olarak görev yaptı. ​​​​​​​

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