Diogo Jota'ya sakatlık şoku!

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp düzenlediği basın toplantısında, Liverpool'da forma giyen oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu oynanan ve Manchester City'yi 1-0 yendikleri lig maçının uzatma bölümünde sakatlanarak oyundan alınmak zorunda kalan Diogo Jota'nın sahalardan uzun süre uzak kalacağını söyleyen deneyimli teknik adam, "Diogo için haberler pek de iyi değil. Dünya Kupası'nı ne yazık ki kaçıracak. Baldır kaslarındaki sakatlık çok ciddi. Portekiz Milli Takımı ve bizim için üzücü bir haber. Tedavisine başlandı." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu, bu sezon Liverpool'da tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı.