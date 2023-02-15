Dinlenme tesisinden depremzedelere bir tuhaf kampanya!

Tüm Türkiye'nin afet bölgesindeki depremzedeler için seferber olduğu günlerde durumdan vazife çıkarmaya çalışan bir işletme, "depremzedelere özel" olarak normal zamanda 45 liraya sattığını iddia ettiği çorbayı 20, 10 liraya sattığını iddia ettiği çayı ise 5 TL'ye indirdiğini duyurdu.

Depremzedelere yalnızca çorba ve çayı layık gören işletme, ana yemeklerde ise herhangi bir indirime gitmedi. İşletme, yapılan indirimi büyük bir lütufmuş gibi dinlenme tesisinin girişine astı.

Depremin ardından oluşan kısa süreli kaostan beslenmeye çalışan bazı işletmelerin özellikle afet bölgesinde fahiş fiyat artışlarına gitmesi gündeme gelmiş ve sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.