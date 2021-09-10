Dini liderin valizinden kafatası çıktı

Akıllara durgunluk veren olay Hindistan'da yaşandı. Ahilyabai Holkar Havaalanı'nda bir kadın dini liderin valizinde kafatası olduğu anlaşıldı. Güvenlik kontrolü sırasında Hindistan polislerince tespit edilen kafatasının bir insana ait olduğu anlaşıldı.

Sadhvi Yogmata adındaki kadının bir tarikatin dini lideri olduğu öğrenildi. Yogmata, polis sorgusunda kafatasının tarikatın eski gurusuna ait olduğunu itiraf etti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Yogmata'nın uçuğa binmesine izin verilmedi.