Dinç, sahipsiz köpekler için çözüm istedi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, sahipsiz köpek sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz köpeklerin sürüler halinde vatandaşlara saldırdığını, bu nedenle savunmasız çocukların ve yaşlıların hayatını kaybettiğini söyledi.

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Tunahan Yılmaz'ı ve ailesini ziyaret ettiğini anlatan Dinç, "ABD ve Avrupa ülkelerinde sahipsiz köpek yok. Sokaklar, parklar çocukların. Maalesef ülkemizde sahipsiz köpekler can güvenliğimizi tehdit ediyor. Bizim köpeklerle bir sorunumuz yok. Bazı hayvanseverler bizim için 'köpek düşmanı' gibi bir algı üretebilirler. Ama bir çocuğumuzun bir parmağı, milyonlarca köpekten daha değerlidir. Barınak oluştursunlar, kontrol altına alacak yöntem geliştirsinler, sahipsiz köpek sorununa bir an önce çözüm bulsunlar. Çocuklarımız huzur içinde oynasınlar." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'lı Dinç, Milli Eğitim Bakanlığınca "görgü kuralları ve nezaket" ile "adabımuşeret" isimli seçmeli derslerin müfredata eklendiğini belirterek, "Müfredata eklenmesi olumludur. Bu ülkede ekonomik krizden önce ahlak krizi var. Ancak bu dersin zorunlu olması gerekiyor." diye konuştu.