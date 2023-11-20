Dinç: “İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılmalı”

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bugünün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsattı.

Gazze'de 5 bin 500 çocuğun "katledildiğini", soykırım yapıldığını belirten Dinç, bu soykırımla Batı'nın, 100 yılda elde ettiği çocuk haklarını çöpe attığını söyledi.

Gazze'deki hastanelere saldırılarda bulunulduğunu, Şifa Hastanesi'nde 39 prematüre çocuğun elektrik olmadığı için yaşamını yitirdiğini kaydeden Dinç, "Bugün 20 Kasım, çocuk haklarını kutlayan çoğu ülkeler, bu soykırımın failleri." dedi.

Bir an önce Gazze'ye yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Dinç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için şu talepleri dile getirdi:

"Türkiye'nin başını çektiği bir yardım koridoru veya bir deniz filosu bir an önce Gazze'ye çıkarılmalı. İncirlik ve Kürecik'teki üsler bir an önce kapatılmalı. Havalimanları ve deniz limanları siyonistlerin gemi ve uçaklarına kapatılmalı. Türkiye, işgal devam ettiği sürece siyonistlerle bütün ilişkilerini askıya almalıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup İsrail'e giden, soykırıma ortak olan kim varsa tespit edilmeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmalı, insanlık suçu işlediğinden dolayı yargılanmalı ve mal varlıklarına el konulmalı."