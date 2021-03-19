Dinamo Zagreb'den muhteşem geri dönüş! Tottenham şokta

Avrupa'da bir peri masalı daha yazıldı. Dinamo Zagreb ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tottenham'ı evinde 3-0 yenerek çeyrek finale gitti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Tottenham karşısına çıkan Dinamo Zagreb, 2-0'ın rövanşında muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve Orsic'in hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

62 ve 82'de Mislav Orsic'in golleriyle maçı uzatmalara götüren Damir Krznar'ın ekibi, uzatma dakikalarında Tottenham'ı kupanın dışına itti. 106'da bir kez daha sahneye çıkan Orsic, yaptığı hat-trickle takımına tarihi bir zafer kazandırdı.



MOURİNHO: OYUNCULARIM GOLLERİ YALNIZCA İZLEDİ!

Dinamo Zagreb muhteşem bir geri dönüşe imza atarken Jose Mourinho maçın ardından verdiği demeçte faturayı oyunculara kesti.

Takımın isteksizliğine vurgu yapan Mourinho, ''Benim takımım bugün önemli bir maç oynuyormuş gibi değildi. Daha fazla arzulayan taraf maçı kazandı. İki taraf arasında tutku farkı vardı. Üzgün olduğumu söylemek yeterli değil. Tavır asla tartışılmaz ve bugün bizi tavrımızla yendiler. Orsic üç gol attı ve bütün oyuncular bu golleri yalnızca izledi.'' diye konuştu.