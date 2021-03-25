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Dimitrios Pelkas milli takımda sakatlandı

Yunan basını, Dimitrios Pelkas'ın kalçasından sakatlanarak milli takımda antrenmanı yarıda bıraktığını duyurdu.

Yunan basını, Dimitrios Pelkas'ın kalçasından sakatlanarak milli takımda antrenmanı yarıda bıraktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas antrenmanda sakatlandı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, oyuncunun antrenmanda kalçasından sakatlandığı ve idmanı yarıda bıraktığı yer aldı.

Yıldız futbolcunun İspanya maçında forma giyme şansının düşük olduğu belirtilirken son durumunun bugün belli olacağı ifade edildi.

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