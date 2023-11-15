Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’ya ait şirketlere mahkeme kararı doğrultusunda kayyum atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirketlere Halil İbrahim Akyıldız, Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Ahmet Miraç Akmen’nin atanmalarına karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyonda 14 kişi tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanması talep edilmiş ve 6 Kasım'da mahkeme tarafından şirketlere kayyum atanmasına karar verilmişti.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANAN İSİMLER TİCARET SİCİL GAZETESİ'NDE YAYIMLANDI

Mahkeme kararının ardınan TMSF tarafından, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’ya ait

Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri,

Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi,

Dipomed Metikal Kozmetik,

Dilan Mücevherat,

Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi,

Sıla Doğu Güzellik Kozmetik,

Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve

Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı.

Kararlar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak yönetim kurulu başkanlığına Halil İbrahim Akyıldız, yönetim kurulu başkan vekilliğine Mehmet Nihat Arcagök, yönetim kurulu üyelerine ise Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Ahmet Miraç Akmen’nin atanmalarına karar verildi.