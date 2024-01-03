Dilan Polat serbest mi kalıyor? Avukatı canlı yayında açıkladı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada paylaştıkları lüks yaşantıları ile dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama iddiaları ile gündeme gelmiş ve mallarına el koyularak tutuklanmışlardı.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında olay yaratan bir iddia, çiftin avukatlığını yapan Hüseyin Kaya tarafından ortaya atıldı.

TV8'de bir programa katılan Avukat Hüseyin Kaya, canlı yayında söylediği sözler ile dikkat çekti. Hüseyin Kaya, müvekkillerinin 2 günde çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yeni savcının müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım. Geç bile kalındı. Bizim 26 gün alacağımız çıkacak bu davanın sonunda."