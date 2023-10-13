Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu

İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelen ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

Dilan Polat kimdir?

34 yaşındaki Dilan Polat, meslek hayatına doğum fotoğrafçılığı yaparak başladı ve birçok ünlü isimle bu sayede tanışarak kısa zamanda geniş bir çevre edindi.

2017'de kendi adyıyla kurduğu güzellik merkezinde kısa sürede büyük başarı yakalayan Polat, sosyal medyayı etkin kullanarak iş hayatındaki başarısını perçinledi ve sosyal medyadan ciddi anlamda müşteri kazandı.

Şu an Instagram'da 7 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Dilan Polat, eşiyle birlikte çektiği TikTok videoları ile fenomen olmuştu.

Dilan Polat ayrıca, "Enerci" isimli bir de şarkı yapmıştı.