Dilan Polat 3 ay klinikte tedavi görecek

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama soruşturması devam ediyor...

Türkiye'nin gündemini sarsan soruşturma sürerken Dilan Polat, hapishanede sinir krizi geçirerek kendine zarar vermişti.

Vücudunda kesik ve morluklar oluşan Dilan Polat hakkında, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tahliye talebi reddedildi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkili hakkında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Polat'ın talebi hakkında karar verildi. Mahkeme, tahliye talebini reddetti.

3 ay klinikte kalacak

Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınacağı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.

3 ay psikoloji kliniğinde tedavi görecek olan Polat, tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek.