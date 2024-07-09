Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın davası sürüyor.

Davaya dair geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme gündeme geldi.

Soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi talep edildi.

Şimdi ise Polat çiftinin ağır cezada yargılanması istendi.

Dosya Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.