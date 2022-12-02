Erdoğan'dan dijital zorbalık ve dijital faşizm çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sosyal medyanın günlük hayatımızda artan etkisi sebebiyle daha önce karşılaşmadığımız sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon, içinde bulunduğumuz dönemin en fazla öne çıkan iki meydan okumasıdır. Türkiye'yle birlikte dünyanın pek çok ülkesinde yalan, iftira, çarpıtılmış haberler sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Önü arkası araştırılmadan ortaya atılan ithamlar, kimi zaman telafisi mümkün olmayan zararlara yol açıyor.

Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken, dijital faşizm demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor."