Dijital Türk Lirası geliyor!
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Dijital Türk lirasının ilk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreğinin sonu gibi denemeyi düşünüyoruz." dedi.
Digital Türk Lirası için geri sayım başladı.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.
Dijital Türk Lirası için ilk pilot uygulamanın başlayacağını belirten Kavcıoğlu, "Dijital Türk lirasının ilk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreğinin sonu gibi denemeyi düşünüyoruz. İlk dijital parayı kullanan ülkelerin başında oluruz." dedi.
Merkez Bankası öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz yıl Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.
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