AjansHaber.com.tr Ekonomi Dijital Türk Lirası geliyor!

Dijital Türk Lirası geliyor!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Dijital Türk lirasının ilk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreğinin sonu gibi denemeyi düşünüyoruz." dedi.

Digital Türk Lirası için geri sayım başladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.

Dijital Türk Lirası için ilk pilot uygulamanın başlayacağını belirten Kavcıoğlu, "Dijital Türk lirasının ilk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreğinin sonu gibi denemeyi düşünüyoruz. İlk dijital parayı kullanan ülkelerin başında oluruz." dedi.

Merkez Bankası  öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz yıl Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Motorine zam geliyor!
Borsa günü düşüşle tamamladı
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Benzine zam geliyor!
Brent petrolün varil fiyatında son durum
Borsa günü düşüşle tamamladı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları