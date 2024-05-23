“Dijital Göçebeler” yılda 123 bin dolar kazanıyor!

Covid-19 salgınıyla birlikte iş alanları ve sayıları artan dijital göçebeler son yıllarda ülkeler için önemli bir gelir kapısı olarak görülüyor. Yeni dünya düzeninin yeni çalışanları olan ve değeri günden güne artan bu meslek grubu, ülkeler arasında sürekli dolaşım halindeler.