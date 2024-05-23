“Dijital Göçebeler” yılda 123 bin dolar kazanıyor!
Teknoloji ve interneti kullanarak belli bir yere bağlı kalmadan, işini uzaktan yapabilen ve özgürce seyahat eden kişiler “dijital göçebe” olarak tanımlanıyor. Sayıları 40 milyonu aşan dijital göçebeler yılda 123 bin dolar kazanıyor.
Covid-19 salgınıyla birlikte iş alanları ve sayıları artan dijital göçebeler son yıllarda ülkeler için önemli bir gelir kapısı olarak görülüyor. Yeni dünya düzeninin yeni çalışanları olan ve değeri günden güne artan bu meslek grubu, ülkeler arasında sürekli dolaşım halindeler.
Bilim, sanayi, teknoloji gibi katma değeri yüksek alanlarda yarış halinde olan ülkelerin yeni rekabet alanı, son yıllarda artan sayılarıyla ekonomik faydaları gittikçe artan dijital göçebeler oldu.
Peki, dijital göçebeler hangi meslek gruplarını kapsıyor?
Yazılımcılar, bilgisayar mühendisleri, veri analistleri, editörler, dijital içerik üreticileri, sosyal medya yöneticileri ve uzmanları, grafik tasarımcılar, seo uzmanları gibi işini bilgisayara, internete bağlı kalarak uzak mesafeden yapabilen meslek gruplarını kapsıyor.
Dünyada sayıları 40 milyonu aştı
Dünyada sayıları salgınla birlikte 40 milyonu aşan "dijital göçebeler" ülkeler için önemli bir gelir kapısı olarak görülüyor.