Didim’deki tecavüz iddiasında flaş gelişme!

Ancak teşhisin canlı olarak değil fotoğraf üzerinden yapılması şaşırttı. CHP’li Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin neden canlı olarak teşhis işlemine getirilmediği, böyle bir kayırmanın neden yapıldığı merak konusu oldu.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Bu anların da kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü.

Türkiye'yi sarsan iddialar sonrası Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken mağdur kadın da harekete geçmişti. Dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu ardından Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

CANLI DEĞİL FOTOĞRAF ÜZERİNDEN

Yaşanan cinsel istismar skandalında yeni bir gelişme yaşandı. S.T. isimli mağdur kadın, şüphelileri teşhis etmek için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Normal şartlarda canlı teşhis yapılması gerekirken S.T.'nin şüpheliler Atabay, Çiçek ve Çağlar'ı fotoğraf üzerinden teşhis etmesi istendi.

NEDENİ MERAK EDİLİYOR

CHP'li Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin neden canlı olarak teşhis işlemine getirilmediği, böyle bir kayırmanın neden yapıldığı merak konusu oldu.

TALEP REDDEDİLDİ

Diğer taraftan mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, Soruşturma Savcısı Selahattin Baysal'dan canlı teşhis talebinde bulunduğu, ancak Savcı Baysal'ın bu talebi reddettiği öğrenildi.