Dicaprio'nun 25 yaş takıntısı son buldu!
Leonardo Dicaprio 25 yaşını geçen sevgililerinden ayrılıyor ve kendisine yine 25 yaşından küçük bir kız arkadaş buluyor. Adeta 25 yaş kuralı vardı. Ancak bu kuralını bozdu ve 27 yaşında bir sevgili yaptı, işte yeni sevgilisi!
Leonardo Dicaprio geçtiğimiz günlerde 25 yaşına basan sevgilisi Camila Morrone'den ayrıldı.
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Leonardo Dicaprio, 25 yaşını geçen sevgililerinden ayrılıyor. Bu durum fanları tarafından bir grafik olarak bile yapıldı.
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Gisele Bündchen
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Bar Refaeli
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