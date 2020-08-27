Diagne, Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray yeni sezona Florya'da hummalı şekilde hazırlanıyor. Fatih Terim'in gözüne girmek ve formayı kapmak isteyen futbolcular varını yoğunu ortaya koyarken Mbaye Diagne tecrübeli çalıştırıcının güvenini kazandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, geçen sezon Club Brugge'de kadro dışı kalan ve Galatasaray'daki geleceği de belirsiz olan Senegalli golcü çalışkanlığıyla Terim'in gözüne girdi. Antrenmanlara erken gelen ve geç çıkan, yeşil sahada da çok çalışan Diagne sarı kırmızılı kulüpte kalacak.

FORVETE TAKVİYE OLMAYACAK

Geçen sezon sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zaman zaman santrfor bölgesinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu sezonki santrfor rotasyonunu gelecek sezon için yeterli buluyor. Radamel Falcao'nun yanı sıra Diagne'nin dönüşü ve Oğulcan Çağlayan takviyesiyle birlikte Terim'in yönetimden santrfor bölgesine transfer istemediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların sezona Falcao, Diagne, Adem Büyük ve Oğulcan rotasyonuyla başlayacağı kaydedildi.

GENÇ FUTBOLCU KİRALANABİLİR

Altyapıdan yetişen ve A Takımla idmanlara çıkan Ali Yavuz Kol'un geleceğinin ise önümüzdeki günlerde belirleneceği, genç futbolcunun maç tecrübesi kazanması için kiralanabileceği de belirtildi.