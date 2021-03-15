Di Maria sahadayken ailesi rehin alındı, telaş içinde sahayı terk etti!

Paris Saint Germain'in yıldızı Angel di Maria, bugün oynanan Nantes maçında alelacele sahayı terk etmek zorunda kaldı. Gözyaşları içinde sahadan ayrılan Di Maria'nın hırsızlığa uğradığı, dahası ailesinin rehin alındığı söylentileri yayılıyor. İşte detaylar...

Bugün oynanan Paris Saint-Germain - Nantes maçına, futboldan ziyade PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel di Maria damgasını vurdu! Maçın 62. dakikasında apar topar oyundan alınıp telaş içinde soyunma odasına koşan Di Maria'nın gözyaşlarına boğulduğu görülüyordu. Fransa'da konuya ilişkin ilk başta dedikodular sızmaya başladı. Hemen akabinde, Angel Di Maria'nın ailesinin silahlı suç örgütü tarafından saldırıya uğramış olabileceği haberleri dolaşıma girdi. En son, Fransa menşeili RMC Sport, Angel Di Maria'nın silahlı hırsızlar tarafından soyguna uğradığını ve bu esnada ailesinin rehin alındığını doğruladı.

PARİS'TE TRAVMATİK GECE! Dİ MARİA'YA NE OLDU?

Paris Saint Germain, bugün oynanan Nantes maçını evinde 2-1 kaybetti. İkinci yarıda art arda goller bulan Nantes, kritik PSG deplasmanından 3 puanla çıkmasını bildi. Ancak, şampiyonluk yolunda ağır yara alan PSG dışında; günün en çok konuşulan olayı Di Maria'ydı. Maçın 62. dakikasında oyundan apar topar ayrılıp gözyaşları içerisinde sahayı terk eden Arjantinli süper starın soyguna uğramış olabileceği haberleri geldi. Ancak, gerçek bambaşkaydı. Son dönemde hırsızlık vakalarıyla çalkalanan Paris'te; suç örgütü bu kez Di Maria'nın ailesini hedef aldı.

Dİ MARİA'NIN AİLESİ REHİN ALINDI!

Maçın akabinde Di Maria'yla ilgili yüzlerce haber yapıldı. Bu haberlerden doğrulanmış olanı, Fransız RMC Sport'tan geldi. RMC Sport, soygunun son derece şiddetli bir şekilde cereyan ettiğini belirtip; Di Maria'nın ailesinin ve değerli eşyalarının alıkonulduğunu yazdı. Fransa’da son dönem soygun vakalarının sayısı hızla artıyor. PSG’de son dönem evi soyulan oyunculardan bazıları: Navas, Thiago Silva, Marquinhos, Icardi, Choupo-Moting, Rico, Dani Alves, Matuidi, Lavezzi, Van der wiel, Douchez ve Hoarau. Ayrıca, Kim Kardashian da soyulmuştu.

KYLİE WALKER ÇAREYİ BEKÇİ KÖPEK ALMAKTA BULMUŞTU

Premier Lig ekibi Manchester City’nin 30 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker da, İngiltere’deki futbolcuların arka arkaya evlerinin soyulmasının ardından çareyi köpek almakta buldu. Walker, doberman cinsi bekçi köpeğine 45 bin Euro harcadı.