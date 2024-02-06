DHKP/C'li teröristler işte böyle etkisiz hale getirildi!

DHKP/C'li teröristler işte böyle etkisiz hale geti

Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına saldırı düzenleyen DHKP/C'li teröristlerin kahraman polislerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği ana ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı!

Çağlayan Adliyesi C Kapısı girişindeki güvenlik noktasına saldırı gerçekleşti. Saldırganların DHKP-C üyesi olduğu belirlendi.

Olayda ilk belirlemelere göre üçü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. DHKP-C üyesi olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.