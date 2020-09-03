DHKP-C'li Ebru Timtik'in ölmeden önce kağıt imzaladığı ortaya çıktı



DHKP-C’nin talimatıyla girdiği ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik ve refakatçileri cezaevindeki tüm tedavi çabalarına karşı koydu. 30 Temmuz’da Timtik’in hastaneye yatırılmasına karar verildi. Ancak hem Timtik hem refakatçileri tedavi istemedi. Timtik’in hastaneye kaldırılmadan önce, “şuurumu yitirsem de tedavi etmesinler” diye kağıt imzaladığı belirtiliyor.

DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde eylemde ölen avukat Ebru Timtik bile bile ölümü seçti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, DHKP-C’nin talimatıyla başlattıkları ölüm eylemlerini tüm ikna çalışmalarına cevap vermeyerek reddeden teröristlerden sadece biri olan Timrik’in, 30 Temmuz’da tedavi için mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmasına hükmedildi.

KAĞIT İMZALAMIŞ

Ancak doktorların tedavi girişimlerini, hem Timtik’in hem de refakatçilerinin kabul etmediği ortaya çıktı. Timtik’e ölüm orucunu sonlandırması için telkinde bulunduğu öğrenildi. Timtik’in ise ‘Kendimden geçsem de hastaneye kaldırmayın’ şeklinde bir kağıt imzaladığı iddia edildi.

GÖKÇEK DE İKNA EDİLEMEDİ

Geçtiğimiz mayıs ayında aynı şekilde örgüt talimatıyla ölüm eylemi başlatan örgütün Türkiye Genel Komitesi’nde yer alan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek de tüm ikna çabalarını sonuçsuz bırakmıştı. DHKP/C Yurtdışı Merkezi Komite üyeleriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkan Gökçek de tıpkı Timtik gibi örgüt talimatıyla ölmüştü.

DHKP-C’NİN KURYESİYDİ

Timtik’in terör örgütü üyeliğinden ceza almasına neden olan eylemleri arasında DHKP-C’nin kuryeliğini yapması yer alıyor. Timtik’in yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle elemanlar arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı yönündeki suçlamalar, yargılandığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasında yer aldı.