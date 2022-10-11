Dezenformasyon yasasında uzlaşma arayışı!

Meclis kulislerinden edinilen bilgiye göre özellikle 29. maddede muhalefetin taleplerini dinleyen Ak Partili yetkililerin bu ve bir kaç kanun maddesinin önergelerle yeniden düzenlenmesine ilişkin karar verdiği öğrenildi.

29. Maddedeki üç yılın iki yıla düşürüleceği ayrıca bazı maddelerdeki muğlak ifadelerin netleştirilerek TBMM Genel Kurulundan geçirileceği ifade edildi.