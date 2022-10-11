Dezenformasyon yasasında uzlaşma arayışı!
Mecliste görülen dezenformasyon yasasıyla ilgili iktidar ve muhalefet partileri arasında görüşmeler ve temaslar başladı. 40 maddelik yasal düzenlemede özellikle bazı maddelerde muhalefet partilerinin gösterdikleri tepkileri dikkate alan Ak Partili yetkililer temasa geçtiler.
Meclis kulislerinden edinilen bilgiye göre özellikle 29. maddede muhalefetin taleplerini dinleyen Ak Partili yetkililerin bu ve bir kaç kanun maddesinin önergelerle yeniden düzenlenmesine ilişkin karar verdiği öğrenildi.
29. Maddedeki üç yılın iki yıla düşürüleceği ayrıca bazı maddelerdeki muğlak ifadelerin netleştirilerek TBMM Genel Kurulundan geçirileceği ifade edildi.
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