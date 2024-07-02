Zam ve tazminat kararında 7 değişiklik!

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün;

a) 10 uncu Grubunun 5 inci, 12 nci Grubunun 1 inci, 13 üncü Grubunun 1 inci ve 15 inci Grubunun 1 inci sıralarında yer alan "Sayman," ibareleri "Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar," şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13 üncü Grubunun 4 üncü sırasında yer alan "Enstitü Sekreteri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yüksekokul Sekreteri," ibaresi eklenmiştir.

c) 16 ncı Grubunun 4 üncü sırasında yer alan "Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil)," ibaresi "Sayman, Ayniyat Saymam ve Diğer Saymanlar (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil)," şeklinde değiştirilmiştir.