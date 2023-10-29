Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılacak olan Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.

Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.