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Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov talimat verdi; Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlıyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır’ın haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, çevrim içi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, dünyadaki Covid-19 vakalarının normale döndüğünü ve birçok ülkede uluslararası seyahatlerin yapıldığını söyledi.

Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.

Türkmenistan 1 Haziran itibarıyla haftada bir Aşkabat-Dubai ve Aşkabat-Kazan tarifeli uçak seferlerini başlatmıştı.

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