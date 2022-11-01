Devlet Bahçeli'den Türkiye Yüzyılı desteği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasında ele aldığı önemli noktalar şu şekilde:

Hiç kimseyi öteki görmüyoruz

''Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. MHP olarak milletimize gönlümüzü verdik, ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. Köylerimizi tanıyoruz, köylülerimizi biliyoruz. Kredi ekip borç kaldırdıkları dönemler artık geride kalacaktır.

Hayal kırıklığına uğrayacaklardır

Yorulmamızı bekleyenler biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere asla kulak asmıyoruz. Esaret ve kölelik Türk milletinin asla kabul etmeyeceği bir ilkelliktir. Tarihten silinmemizi hedefleyenler asla boyun eğmedik. Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden milli bir devlet formatında Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Bu yeni Türk devlet egemenliği tarihin mecburi rota değişikliğinden tecelli etmiştir.

Türkiye Yüzyılı

20. yüzyıl Türk milletini beka Türkiye'nin de derlenme toparlanma yüzyılıdır. Cumhuriyet'in ilk evresi doğrusu ile yanlışı ile 1923-1946 arasında vücut bulan 23 yıllık tek parti dönemidir. 1946-2017 yılları arasında tezahür eden 71 yıllık çok partili parlamenter sistem hayatı Cumhuriyet'in ikinci evresidir. Cumhuriyet'in 2017'den geleceğe açılan 3. evresi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacaktır.

Sonuna kadar varız

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yerinde ve yararlı buluyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesine sonuna kadar varız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim' davetine icabet ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığı yaralı buluyor destekliyoruz. Dünyadan Türkü ve Türkiye'yi çekip çıkarın geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Tarihi yazan Türk milletine de Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır. Türkiye Cumhuriyeti gücüne güç katarak ilerleyecek. Bu yüzyılda zillete yer yoktur. Bizim ABD'deki bir benzinlikte şaibeli isimlerle hamburger yiyenlerle yürüyecek yolumuz kesinlikle yoktur.

Akıllarını başlarına alsınlar

Türkiye'nin hiç şakası yoktur. Milli güvenliğimizin risk ve tehlikelere atılması diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Ülkemize zarar vermeyi amaçlayan üzerimize hesap yapan terör çeteleri dikkat etsinler akıllarını başlarına alsınlar.

Yapamazsınız diyenler, ters köşededir

Kılıçdaroğlu, sana bir kötü haber vereyim, Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de şimdiden kuyruğa gir. 61 yıl sonra Türkiye'de bir çığır açılmıştır. Hayaller sonunda gerçeğe dönüşmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinleri uzaklarda değil Ahmet'te Mehmet'te ara yabancısı olduğun Türk milletinde ara ve mutlaka bulacağını da kafandan çıkarma. 'Yapamazsınız' diyenler ters köşededir, üretemezsiniz diyenler uçurumun dibindedir.

Önce aday ol, sonra konuş

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor' demiş. Korkaklar Türkiye'yi taşa tutanlardır. Sayın Kılıçdaroğlu davul sende tokmak başkasında önce aday ol sonra konuş.''