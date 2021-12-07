Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya çiçek ve tebrik notu

Başarılı sunucu Müge Anlı, dün gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde iki ödül birden alarak başarısını tescilledi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Anlı, kamuoyunun takdirini kazanmaya devam ediyor.

Anlı bugünkü canlı yayınında, Altın Kelebek'te kazandığı ödüllerin ardından kendisine gelen tebrik mesajlarını okudu. Anlı, kendisine tebrik mesajı gönderenlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı.

Bahçeli'nin gönderdiği çiçek ile gönderdiği notu canlı yayında okuyan Anlı, reklam arasında MHP Lideri Bahçeli'yi arayarak teşekkür ettiğini açıkladı.

Bahçeli'nin mesajını okuyan Anlı şu ifadeleri paylaştı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bir mesajı var: ‘Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.’ Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli’ye. Az önce kendisi ile de konuştum; ‘Sizin ödülleriniz milletin kalbinde’ dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor.”