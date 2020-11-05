Bahçeli: "CHP'nin tahrikleri nafile bir gayrettir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'deki deprem ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ''Devlet tüm imkanlarıyla zarar görenlerin yanında olacaktır. CHP'nin kusur ve suçlu araması küstahlıktır'' dedi.



Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Devlet tüm imkanlarıyla İzmir halkının yanında olmuştur. Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir. CHP'nin tahrikleri nafile bir gayrettir. İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir CHP'nin yalancı sözcülerinin umudu sönmüştür. Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan CHP bozguna uğramıştır. Haksız yere hükümeti töhmet altında bırakan CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur.