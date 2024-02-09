Devlet Bahçeli'den AYM Başkanı Arslan'a sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türk ve İslam değerlerinin yaşatıldığı her yere selamlarımı gönderiyorum. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55.kuruluş yıl dönümüdür. Hayırlı olsun inşallah, uğurlu olsun inşallah. Bahtiyarız, kıvanç doluyuz. Türk milletinin tevdi ettiği mirasa her zaman sadık kaldık. Bir dağ doruğuna tırmanır gibi kilitli kapıları açıyoruz."

"Vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Tuzaklar kuruldu yolumuza ama çizgimizden aşmadık. Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında çok şükür baş eğmedik diz çökmedik. 9 Şubat 1969 Adana'sından bu kez de başkent Ankara'da buluştuk. Gazi Mustafa Kemal'den Alparslan Türkeş'e kadar bizi biz yapan şahsiyetlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman şehitlerimizi de hürmetle rahmetle anıyorum."

"MHP, 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olmuştur."

"Türk milliyetçiliğinin kaynağı Türk tarihi ve kültürü, onun da sahibi Türk milletidir."

"TÜRK BİRLİĞİ MUTLAKA GERÇEK OLACAK"

"Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın peşindeyiz. Cumhuriyet'in yeni yüzyılı için tüm inanç ve kararlılığımızla çalışıyoruz. 21.yüzyılın ana meselesi adalet, huzur ve adil paylaşım arayışıdır."

"Devir artık Türk devridir. Türk devri adaletin, huzurun, refahın, huzurun yakın gelecekteki sivrilen adresidir. Türkiye küresel güç olacak. Ümitler Türk dünyası ekseninde yerleşecek. Yeni hükümet sistemiyle lider ülke Türkiye olacak. Yeni yüzyılın lider ülke Türkiye olması konusunda faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Türk birliği mutlaka gerçek olacak."

"Türk'ün ve Türkiye milletinin kaderi neyse Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kaderi odur. Oyun içinde oyun kuranlara fırsat vermedik göz açtırmadık. Hangi coğrafyada haksızlıklar olmuşsa tarafımız mazlumlardan yana oldu. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmedik. 55 yıldır dildeyiz, dilekteyiz, kalpteyiz, şehitlik anıtıyız."

"TEK ÇARE MHP VE CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

"Yufka yüreklilerle çetin yolların aşılamayacağını biliyoruz. 55 uzun yılın onur ve şerefiyle Türk milliyetçiliğini taçlandırdık. Ülkücü olmak için serdengeçti bir yürek lazımdır. Ülkücü olmak için Türk milliyetçiliğine özüyle sarılmak bir inanç bir terbiye meselesidir. Partimizin yaşı 55 olsa bile davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eşittir. 55 yıldır dava ve siyaset mücadelemizi sürdürüyoruz. Huzurlu ve güvenli bir liman arayanlar için tek çare Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır."

AYM BAŞKANI'NA "BAY ZÜHTÜ" ÇIKIŞI

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. 6 Şubat 2024 tarihinde Çağlayan adliyesinde polis noktasına saldıran ve ölü geçirilen teröristlerin kimler tarafından savunulduğu ortadadır. Daha vahimi AYM'nin hak ihlali kararıdır. AYM hukuka savaş açmıştır. AYM haini haklı görmüş Türk polisi de hak öyle değil böyle olur diyerek gereğini yapmıştır."

"Mahkeme başkanı utanmadan, sıkılmadan hala AYM kararlarının 153. madde ile kesin olduğundan gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını iddia etmektedir."

"Bay Zühtü... Senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani, 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu. Haberin oldu mu? Bu rezaleti duydun mu? Hak ihlali kararlarıyla Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuz, ne zaman görecek ve anlayacaksınız. Ey vicdansızlar! Teröristin hakkı mı olur."

"AYM, milli güvenlik sorunudur. Bu mahkeme ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır."