Devlet Bahçeli ile Turgut Altınok'tan Ankara'da Keçiören turu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile seçim otobüsüne binerek Keçiören’de halkı selamladı.

Keçiören’de halkın yoğun ilgisi ile karşılanan Bahçeli ve Altınok, Keçiören caddelerinde otobüsle dolaştı.

MHP seçim otobüsünde Bahçeli ve Altınok’un yanı sıra genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, Yaşar Yıldırım ve Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve AK Parti Ankara il Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

Seçim otobüsü Keçiören Belediyesi önünde durdu ve Bahçeli ile Altınok indi. Keçiörenlilerin alkış ve sloganlarıyla karşılanan Bahçeli, Altınok’un koluna girerek belediye binasına kadar kol kola yürüdü.

Bahçeli, Altınok’u makamında ziyaret etti. Altınok’un makamına oturmasını isteyerek kendisi misafir koltuğuna oturdu.

Altınok’un sağı ve solunda da MHP ve AK Parti Ankara il başkanları yer aldı.

Bahçeli ve MHP genel başkan yardımcıları Altınok’un makamında bir süre sohbet etti. Daha sonra Altınok Bahçeli’ye seçim otobüsüne kadar eşlik ederek Keçiören’den uğurladı.

Altınok gazetecilerin sorularını cevapladı

SORU: Seçim çalışmaları nasıl gidiyor, vatandaşın tepkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Sokaktaki vatandaşlarımızın işyeri sahiplerimizin, esnaflarımızın ilgisi güzel. Gördüğünüz gibi Keçiören’de de bir sevgi seli vardı. İnanıyorum ki Ankaralı Ankara'yı hak ettiği hizmetlerle buluşturacak. Çünkü Ankara'nın bir beş yılı daha böyle gitmez. İstanbul'dan daha çileli bir trafik, daha çileli bir ulaşım, yağmur yağdığı zaman maalesef can kaybının olduğu bir Ankara, ekonomik yönden fakirleşen bir Ankara, hayalet bir şehir Ankara, kasabaya dönen bir Ankara. Dolayısıyla Ankara'nın bu hayalet şehir yaşantısından, görüntüsünden ve hayalet başkandan kurtulması lazım. Biz kadim başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız.

Bütçesinin nereye gittiği meçhul olan bir Ankara var. Bütün şirketleri batakta olan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Otobüslerin tamirini yapamayan bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı var. Yolların delik deşik olduğu, Kızılay'ın, Ankara'nın kalbi Kızılay’ın taşların, bakımını yapamadığı, insanların her gün, yüzlerce insanın ayağını takıp takılıp düştüğü, süründüğü bir Ankara var. Belediye otobüslerinde insanların balık istifi gibi olduğu bir Ankara var. Ankaralı buna layık mı? Trafik bir çile olmuş, duraklarda kuyruklar uzamış, bekleme süreleri uzamış. Belediye bütün ihaleleri kime verdi? Veya vermedi? İptal ettiyse kime verdi? Ne aldıysa maliyetleri kamuoyuna bir açıklasın.

SORU: Seçim mesainiz devam ederken bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sizinleydi. Sokakta vatandaşın size ilgisi de yoğundu. MHP Genel Başkanı sizi makamınızda da ziyaret etti. Sayın Bahçeli seçim ortamını nasıl değerlendiriyor kendisi ile yaptığınız, görüşme nasıl bir atmosferde gerçekleşti?

CEVAP: Ankara’mızdaki çalışmalarımıza destek veren MHP Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. bütün Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlarımıza ve Ülkü Ocaklarımızla da çok güzel ve uyumlu bir çalışmamız var. Inşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz, Ankara kazanacak. Ankaramızın beş yılı maalesef boş yıl oldu, kayıp yıllar oldu. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Başkenti ülkemizin kalbi Ankara büyük eserler, büyük hizmetler bekliyor, hak ediyor. Altyapıyla ilgili ciddi problemler var. Altyapının, ızgara ve mazgalların temizliği dahi yapılamıyor. Ankara'mızın ışıkları sönüyor. Hayalet bir başkente doğru gidiyor Ankara'mız. İnşallah inanıyoruz ki Ankaralı hemşehrilerimiz bu gidişe dur diyecek. Ankara şu an bir Büyükşehir değil maalesef. Bir Başköy'e döndü. Ankara'mızı yeniden ülkemizin, devletimizin, cumhuriyetimizin kalbi yapacağız. İnşallah 31 Mart'ta Ankaralı hemşehrilerimizin sağduyusuna inanıyoruz, güveniyoruz ve onları eserlerle, hizmetlerle buluşturacağız. Ankaralının çektiği çileleri de bir an önce sona erdireceğiz ve başkentimizi, dünya başkentleri arasında hak ettiği ve layık olduğu yere taşıyacağız. Herkesin verdiği oyları ve emekleri boşa çıkarmayacağız. Bu kadim başkentimizi hak ettiği ve layık olduğu yere getireceğiz.