Devlet Bahçeli: Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"CHP Başkanı müfteriliğine yeni bir halka eklendi. Ağzından çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? MHP'nin herhangi bir mensubunu terörle ilişkilendirmek yumuşama pozu veren biz zatın edepsiz beyanıdır."

"CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir. Yalan iddialarda bulunan CHP başkanının yolu yol değildir."

"O ELİ KIRARIZ"

"Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz, ya aynısı ile karşılık veririz ya da o eli kırar atarız. Dümenciliğin sonu aylaklık ve ayakçılıktır. Taktik üstünlüklerle avunmak yerine Türk milletine karşılıksız sevda ile hizmet etmeyi, kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Bizde geri adım olmaz. bizde meselelere hesabi yaklaşmak diye bir şey de olamaz. Bizim kalbimizde çarpan vatan ve millet sevgisidir. Yumuşama arayanlar önce bu sevgide uzlaşacak cesareti göstermelidir. Açılan tiyatro perdelerine karnımız toktur. Onun bunun değirmen taşında öğütülecek ne bir arkadaşımız ne de siyasetimiz vardır. yumuşama diyenler Türk ve Türkiye sevgisinde, Türk milletinin ortak paydasında buluşmaya tamam diyorlarsa haydi buyursunlar bize her yer Türkiye'dir."

"BAŞLI BAŞINA BİR SKANDAL"

"31 Mart'te seçilmiş bir belediye başkanı düşünün. PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi olarak görev yapsın. Mehmetlertimize, polislerimize, vatandaşlarımıza eylem yapmak isteyen terörsitleri evinde barındırsın."

"İçişleri Bakanlığımız devreye girmiştir. İçişleri Bakanımızı yürekten kutluyorum. Bir teröristin 31 Mart'ta aday gösterilmesi, devlet ile yöre halkını karşı karşıya getirmenin hazırlığıdır. Bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Bayraksızlar bellidir. Türk ve Türkiye düşmanlığından söz kesenler bellidir. Sözde Hakkari Belediye Başkanı nasıl yakasından tutulduysa diğerleri de öyle tutulacaktır."

"TERÖRİST VEKİL İSTEMİYORUZ"

"Türkiye muz cumhuriyeti ya da işgal ülkesi değildir. Türk milletinin kudretini göreceklerdir. Türkiye'nin bölünmesini planlayanlar unutmasınlar ki Türk milletinde kahramanlar bitmez. Terörist başkan, vekil istemiyoruz. Kayyum edebiyatı bakanlar PKK'ya nasıl baktıklarını DEM'e nasıl baktıklarını netliğe kavuştursunlar."

"Beşinci kol faaliyeti içinde nasıl zehir döktüklerini açıkça göreceksiniz. Yumuşama sözlerini tedavüle sokan CHP'ye sorarım hangi konuda yumuşamamızı bekliyorsunuz. Yumuşayarak hangi karara varacaksınız? Terörist Demirtaş ve DEM'e övgüler yağdıranlar, maksadınız hangisi, hangisinde yumuşayalım, hangisine seyirci kalalım."

"Size aldandık diyelim, aziz ecdadımıza ne anlatacağız? Eğer bildiğiniz bir şey varsa itiraf ediniz. Devletimiz çöküntüye uğrasa da milletimiz ayaktaysa, ayrışmamışsa kaybettiğimiz değerleri yeniden inşa ederiz. İçi boş demokrasi arzusunu milletin önüne çıkaran gafillerin nasıl yıkıma götüreceğini anlamak için son iki asırlık tarihimize bakmak yeterli."

"OYUN BOŞA ÇIKARILACAKTIR"

"Biz demokrasiyi milletimizin huzuru ve refahı için istiyoruz. Milletsiz ve devletsiz demokrasinin nasıl bir yıkıma neden olduğunu bilmek lazımdır. DEM'cilerin ve yandaşlarının siyasi kışkırtmalarına karşı bu oyun boşa çıkarılacaktır. Bizim teröre karşı milli duruşumuz herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. DEM'lenmişlerin bizi hedef almadan önce çok iyi düşünmeleri gerekmektedir. Menfur saldırıların asıl amacı gözümüzden kaçmamaktadır."

"HESAPLAŞMAYA HAZIRIZ"

"Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin hedef alınması tesadüf değildir. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle aleme duyuruyoruz. Elinde ülkücü kanı olanlarla hesaplaşmaya hazırız. Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz."