MHP Genel Başkanı Bahçeli: ''Erdoğan'ın adaylığı hukukidir, meşrudur''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da “Aziz Milletim Sıra Sende” mitinginde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir. Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. 14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir." dedi.

Bahçeli, "Bu seçimler 'Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecek. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, nihayetinde 12 Haziran'da Amasya'ya teşrif etmiştir. Amasya 104 yıl önce milli mücadelenin ilk karargahı olmuştur. Milliyetçi duruş buradan yedidüvele meydan okumuştur." ifadelerinde bulundu.

"Husumet cephesinde toplaşan lekeli güruh ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür." diyen MHP Genel Başkanı, "Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, hangi tuzağı kurarsa kursun ayrılmayacağız, ayrışmayacağız. Aramızda ayrık otu barındırmayacağız." dedi.

"Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır." diyen Bahçeli, İsveç Hükümeti hakkında ise, "İnsan onurunu yok sayıyorlar." dedi

"Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Bahçeli sözlerine, "Kim ne söylerse söylesin bizim cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir. Kriz severler boşuna uğraşmasın. Kararımızın sonuna kadar arkasındayız. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır." diye devam etti.

"Türkiye’miz içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Seçim tarihi yaklaştıkça ABD’den İngiltere’ye, Almanya’dan İsveç’e sırayla Türkiye’ye algı operasyonları düzenlenmektedir." diye konuştu.

İP'ye sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İP Başkanı Diyarbakır'a gidip sıkılmadan silahlara veda mesajı vermiş, teröristlerle mütakereye, efendilerinin emriyle tamam demiştir. İYİ Parti Genel Başkanı PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz." ifadelerinde bulundu.

"Ne dinimize ne de başka dinlere yapılan saygısızlığı asla hoş görmeyiz"

"İsveç yönetimi, Türkiye büyükelçiliği önünde izin verecek kadar vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır. Bu alçaklık ve zulmün tetikçiliğidir. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı asla hoş görmeyiz." dedi.

Bahçeli, "Be hey gafiller, be hey densiz ve demokrasi muhalifleri. Sayın Erdoğan’ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı meşru ve hukukidir." diyerek sözlerini noktaladı.