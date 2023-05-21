Devlet Bahçeli: Erdoğan'ı sizlere ezdirmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti.

Bahçeli, "6 Şubat'tan bugüne 104 gün geçmiştir. 11 ilimizde acı ve hüzünle bir hayat kendini ortaya koymuştur. Türkiye'de birçok çevre bu büyük felaketin altından nasıl kalkılması gerektiğini ifade etmek yerine bu felaketin üzerinden siyasi hesaplar gütme çabasına girmişlerdir. Aradan geçen 104 gün içerisinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde ve millet olarak el ele vererek 80 ilin bütün unsurlarını buraya taşıdık." diye konuştu.

"Beslenme, barınma, örtünme konusunda güçlü devlet anlayışıyla sorunlar çözülmüştür." diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Enkazlar temizlenmekte, önce çadırlar sonra konteynerlar ile insanlarımızı daha geleceğe bakan bir moral yüksekliğine getirme çabasında olmuşuzdur." ifadelerinde bulundu.

Bahçeli, "Türlü türlü yalanla, soğanla patatesle kandırmaya yönelenlere inanmış olsaydık bugün büyük felaketin altından kalmak mümkün olmazdı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler parlamenter sistemin uşakları olmuştur. Bu sistem başarılı olmuştur, değiştirmek Türkiye'ye ihanet olur." dedi.

"Erdoğan'ı sizlere ezdirmeyiz"

Bahçeli, "Terörün, FETÖ’nün kökü kazınmalı. Güçlü bir yönetimin devamı şart. Birçok AB dergilerinde Türkiye’de yönetimi değiştirmek için çabaladılar. Türkiye’de malum kişiler de sözcülüğünü yaptılar.

Bir tek şeyi başaramadılar, ABD’nin çocukları Hans, Sam, Henryler alayınıza birden sesleniyorum, kiminle iş birliği yaparsanız yapın Erdoğan’ı sizlere ezdirmeyiz. Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı yaparak milletimin bir cevabı olsun." diyerek sözlerini noktaladı.