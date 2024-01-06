Devlet Bahçeli: Yargıtayın aldığı kararı destekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Hayat boyu öğrenmeye inanıyorum. Öğrenmenin yaşı öğretmenin sınırı yoktur. Öğrenmeye kapalı olmak cehalete kucak açmakla eş anlamlıdır. Bugün sivrilen en büyük tehdit cehalettir. Bilmeyene ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ona dikkat edelim. Bilmeyen ve bilmediğini bilen basittir ona öğretelim. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir onu takip edelim. Descartes'in dediği gibi var olmanın şartı, var olmanın şuuruna ermektir."

"AHMAKÇA VE ALÇAKÇA BİR TEZGAH"

"Tarihin tozlu raflarına düğümlenerek bırakılan tartışma konularını dış bağımlı operasyon ikmaliyle tekrar gündeme taşımak yalnızca aymazlık değil, ahmakça ve alçakça bir tezgahtır. Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini tahrik ve provoke edenler ne bu vatana ne bu millete ne de 100 yıllık cumhuriyet müktesabatına saygı duymayan asalaklarlardır."

"Milli ve manevi hayatımızın tüm güzelliklerine karşı adı konulmamış ilanı yapılmamış bir savaş halindeyiz. Mlilletimizi gökyüzünden güneş ışığından hatta ve hatta karanlıktan bile mahrum etmek isteyen halinler ve namusuyla çıkarlarını bir tutan işbirlikçiler vardır ve hüvviyetleri bellidir."

"HİLAFET BAYRAĞI DİYE BİR ŞEY VAR MIDIR?"

30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açtığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir. Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır.

SÜPER KUPA FİNALİ

"Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalagsı Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve diyalog köprülerini dinamitlemekten başka bir işe yaramamıştır. Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir."

"Kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Atatürk'ün bir futbol müsabakasında istismarı müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak tedbirlerin alınmaması ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir."

"Maçın oynanması için Riyad'ın neden seçildiği ve protokole neden uyulmadığı bir muammadır. Riyad krizine dahil olan kim varsa kuru özür ile muafiyet kazanamaz. Türk futbolunu siyasi tartışmaların içine çekmenin vatanseverlikle alakası yoktur."

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

"Sosyal medya suç ve suçluyu övdüyü mecra haline dönmüştür. Ya sosyal medya kullanımı A'dan Z'ye yeni baştan düzenlenmeli ya da Batı'nın içimize konuşlandırdığı bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz."

"Sosyal medyada açıklanan doğrulara bir müddet sonra itibarımız kalmayacaktır."

YARGITAYIN CAN ATALAY KARARI

"Diktatörlük olsaydı her akşam televizyonlarda ileri geri konuşanlar Can Alatay davasıyla ilgili yargıya meydan okuyanlar nasıl tutunacak. Diktatörlük olsaydı cezaevindeki bir terörist Türk devletine nasıl işgalci diyecekti? AYM hakkımızı ne zaman savunacak? Adalet ve hukuk namusuna bir nebze de olsa sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Yargıtayın şerefli hakimlerini yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz."