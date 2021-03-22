2023 vizyonunu kundaklamaya güçleri yetmeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin kararlılık mesajı verdi. İttifakı zedelemek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultay'ın ardından parti teşkilatlarına kutlama ve teşekkür mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında Cumhur İttifakı'nın devamlılığına ilişkin şu mesajları verdi:

"BULANIK ZİHNİYETLERE FIRSAT VERİLMEYECEK"

"Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere fırsat verilmeyecek.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, fitne ve fesada karşı uyanık durarak, partimizle birlikte Cumhur İttifakı'nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.