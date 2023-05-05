Devlet Bahçeli: "14 Mayıs, Türkiye için bir dönüm noktasıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'da düzenlenen mitingde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum." diye konuştu.

"14 Mayıs, Türkiye için bir dönüm noktasıdır"

Seçimlerin, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen MHP Lideri Bahçeli, "Çorum’da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum’un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. Lider ülke Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye’dir." ifadelerinde bulundu.

Devlet Bahçeli son olarak, "Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ufukta görülmüştür. 14 Mayıs seçimlerini cumhurun zaferi ile pekiştirmek lazım. Milli birlik ve kardeşlikle beraber yaşarız. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Aziz milletim sıra sende." diyerek sözlerini noktaladı.