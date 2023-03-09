Devler Ligi'nde ikinci çeyrek finalistler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmak için rövanş maçları oynandı ve Bayern Münih ile Milan turu geçen taraf oldu.

Bayern Münih'ten net bir galibiyet

Bayern Münih ile Paris Saint Germain, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi ve ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu. Fransa'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Bayern'in bu geceki gollerini, 61. dakikada Maxim Choupo-Moting, 89. dakikada ise Serge Gnabry attı.

İngiltere'de hayal kırıklığı

İtalya'daki ilk mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Milan, dün akşam rövanş için İngiliz ekibi Tottenham'a konuk oldu ve sahadan beraberlikle ayrılarak tur atladı. İngiltere'deki zorlu maçta gol yememeyi başaran İtalyan ekibi, adını çeyrek finale yazdırdı.

Son olarak ise ev sahibi Tottenham'da Cristian Romero 78'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçlara göre çeyrek finale adını yazdıran ilk dört takım belli oldu:

Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Milan (İtalya)

Kalan dört takım ise önümüzdeki haftaiçi oynanacak rövanş mücadeleleri sonucunda belli olacak.