Devler Ligi'nde bu maçlar şifresiz yayınlanacak!

TV8'in ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, bu hafta EXXEN'de yayınlanması planlanan Liverpool-Real Madrid, RB Leipzig-Manchester City ve Basel-Trabzonspor maçlarını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.

Geliri depremzedelere bağışlanacak

Yapılan açıklamada, "Hafta boyunca TV8 kanalımızın elde edeceği reklam gelirinin tamamı depremzede vatandaşlarımız için bağışlanacaktır" ifadelerine yer verildi.