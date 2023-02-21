AjansHaber.com.tr Spor Devler Ligi'nde bu maçlar şifresiz yayınlanacak!

Devler Ligi'nde bu maçlar şifresiz yayınlanacak!

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool-Real Madrid, RB Leipzig-Manchester City ve Basel-Trabzonspor maçlarını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.

TV8'in ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, bu hafta EXXEN'de yayınlanması planlanan Liverpool-Real Madrid, RB Leipzig-Manchester City ve Basel-Trabzonspor maçlarını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.

Geliri depremzedelere bağışlanacak

Yapılan açıklamada, "Hafta boyunca TV8 kanalımızın elde edeceği reklam gelirinin tamamı depremzede vatandaşlarımız için bağışlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu!
Nuamah adım adım Fenerbahçe'ye!
Dursun Özbek, deprem bölgesini ziyaret etti!
Icardi ayrılıyor mu? Yeni adresi çok şaşırttı!
Onur Bulut transferinde kriz yaşandı!
Cimbom'un ilk maçı 11 Mart'ta!
Galatasaray dünya yıldızına teklifini iletti!