Devler Ligi son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanş maçları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
Devler Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Dev maçları sizler için derledik.
RED BULL LEIPZIG - MANCHESTER CITY
1 8
CLUB BRUGGE - BENFICA
2 8
LIVERPOOL - REAL MADRID
3 8
MILAN - TOTTENHAM
4 8