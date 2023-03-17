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Devler Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)

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