Devasa Çin roketi Dünya’ya düşüşe geçti

Çin’in uzay istasyonuna Mengtian adlı bilim modülü taşıyan March 5B roketinin uzay görevini tamamladıktan sonra dünya atmosferine doğru düşmeye geçtiği aktarıldı. Bilim insanları, roketin insan nüfusunun yoğun olduğu bölgelere düşme oranı yüksek uyarısında bulundu.

Modern roketlerin uzay boşluğunda itme gücü kullanarak Pasifik Okyanusu’na düşmesi sağlanırken, Çin roketi Long March 5B’de bu özelliğin bulunmaması 23 tonluk roketin hızla yeryüzüne çakılmasına neden olacak.

Roketin cumartesi sabah saatlerinde yeryüzünde herhangi bir yere düşebileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Atmosfere girdikten sonra yanarak parçalanacak olan 23 ton ağırlığındaki roketin bağımsız parçalar halinde farklı noktalara düşebileceği belirtildi.

Uzmanlar 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March 5B roketinin nereye düşeceğine dair hesaplamaların tam olarak sonuç vermeyeceğinin altını çiziyor. Ancak, atmosfere giren devasa roketin yüzde 60 veya yüzde 40 oranında bütün bir parça olarak kalabileceği söylendi.