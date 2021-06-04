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DEVA Partisi'nde kriz! İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alındığı açıklandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamda "Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı. 

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