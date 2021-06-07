DEVA Partisi İstanbul il yönetimi görevden alındı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), 4 Haziran’da İstanbul il yönetiminin görevden alındığını, ilçe yönetimlerinin ise göreve devam edeceğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, “Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır” denildi.

Görevden alınan kişiler arasında bulunan DEVA Partisi İstanbul Kurucu İl Başkanı Gürol Ayan, Medyascope’a açıklamalarda bulundu.

Ayan, görevden alındığının kendisine önceden bildirilmediğini, İstanbul’da esnaf ziyareti sırasında haber verildiğini söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Kurucu İl Başkanı Gürol Ayan, şöyle konuştu: “Yönetimdeki bazı arkadaşların uyumsuz çalışması sebebiyle alındığımız söylendi. Büyük bir sebep, il teşkilatının alınacağı bir sebep yok ortada. Sahada, Kağıthane’de esnaf ziyaretindeyken bir arkadaşım bana mesaj attı. Basına düşmüş görevden alınma haberi. Ben de, ‘Yalan haberdir, inanmıyorum. Her hafta çıkıyor bir şeyler’ dedim. Biz geldiğimizden beri böyle haberler çıkıyor. Sadullah Bey ile daha sonra görüştüm, ‘İl yönetimini görevden alacağız’ dedi. Bu esnada zaten biliyordum, mesaj da gelmişti. İl yönetiminden kimsenin haberi yoktu, mesaj ile öğrendiler.”

“Bizde kızma, küsme ve kin yoktur”

Ayan, görevden alındığını öğrendikten sonra Ali Babacan ile konuştuğunu söyledi. Ayan, “Ali Babacan ile karşılıklı teşekkür ettik birbirimize. Bizde kızma, küsme ve kin yoktur. Hep bunu söyledim. Benden böyle şeyler çıkmaz. Küsmem, kızmam. İl yönetimi olarak çok başarılı bir yönetimdik. 24 ilçeyi bitirdik. Dört aydır kongre için genel merkezden haber bekliyorum. Sayın Genel Başkan, İstanbul il binasına şantiye halindeyken iki defa geldi. Buradan pay çıkartabilirsiniz. Bir genel başkanın, İstanbul teşkilatına sadece iki kere geliyor olmasında bir eksiklik var” diye konuştu.

Gürol Ayan yaptığı açıklamada, bütün yönetimin görevden alınması hakkında, “İl başkanı başarısız ise onu görevden alırsınız. Yönetimde bir sıkıntı var ise yine birkaç arkadaşımızı alırlardı. Bu kişiler, DEVA Partisi’ne kafa olarak yakın hissetmiyorlardı. Biz bunun daha önce raporunu vermiştik. Bu tarz işlerde bahane bulmaya gerek yok. Siyasette bu iş böyledir. Şalter açar, kapatır gibi halledilir. İşin zorumuza giden kısmı, en azından il başkanı Ankara’ya davet edilir, genel başkan ile konuşulur. Sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir karar verilir. İnsanlara, ‘Görülen lüzum üzerine alındınız’ denildiği zaman, bu çok ucu açık bir şey” dedi.

https://medyascope.tv/2021/06/07/deva-partisi-istanbul-il-yonetimi-gorevden-alindi-gorevden-alinan-istanbul-kurucu-il-baskani-gurol-ayan-ali-babacan-istanbul-il-binasina-sadece-iki-defa-geldi/