Deva Partili Metin Gürcan İstanbul’da gözaltına alındı

DP’in Kurucular Kurulu üyeliğinde bulunan Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle İstanbul Bakırköy’deki evinde polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul’da gözaltına alınan Gürcan’ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.