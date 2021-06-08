DEVA Parti üyesi: "Ülkeyi komünistlerin yönettiğini görmek istiyorum"

"Allah'tan tek dileğim şu: Ölmeden bu ülkenin bir de komünist insanlar tarafından yönetildiğini görmek" ifadelerini kullanan Gümüş, gelen tepkilerin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

DEVA Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Gümüş'ün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım tepkiyle karşılandı. Ülkücü/muhafazakar mahallenin insanı olduğunu belirten Gümüş, "ülkeyi komünistlerin yönettiğini görmek istediğini" söyledi.

Kasım Gümüş'ün tepki çeken açıklaması şöyle:

"58 yaşındayım. Ülkücü/ muhafazakar mahallenin insanıyım. Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum. Allah'tan tek dileğim şu. Õlmeden bu ülkenin bir de komünist insanlar tarafından yönetildiğini görmek. İsyansa isyan kardeşim. Zihinlerinizdeki zincirleri kırın!"

58 yaşındayım. Ülkücü/ muhafazakar mahallenin insanıyım. Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum.

Allah'tan tek dileğim şu. Õlmeden bu ülkenin bir de komünist insanlar tarafından yönetildiğini görmek.

İsyansa isyan kardeşim.

Zihinlerinizdeki zincirleri kırın! — Kasım GÜMÜŞ (@Fatih890682623) June 7, 2021

İSTİFA ETTİ

Twitter'da yaptığı paylaşım büyük tepki çeken, Kasım Gümüş, sonrasında yaptığı açıklamada ise görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gümüş, yaptığı açıklamada istifasının nedeniyle ilgili bir şey belirtmedi.