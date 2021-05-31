Dev tüneller haziranda açılacak

Sürücülerin korkulu rüyası olan tek şeritli yolun yerini gidiş-geliş çift tüp duble yol alacak. Sarp kayalıklar, yol kenarındaki uçurumlar tehlike olmaktan çıkacak.

Bartın'da inşa edilen T-2 ve T-3 tünellerinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nde yer alan T-1 ve T-2 tünelleri bitiyor

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında inşa edilen tünel ve viyadüklerde çalışmalar hızla devam ediyor.

Bartın’da hizmete giren T-1 tünelinin devamı olan tüneller de açılış için gün sayıyor.

Bin 600 metre uzunluğundaki T-2 ve 2 bin 350 metre uzunluğundaki T-3 tünelinin Haziran sonunda ulaşıma açılması bekleniyor.

Tüneller kaza riskini azaltacak

Yeni yolların ulaşıma açılmasıyla kaza riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Tüneller zamandan yaklaşık 1 saat tasarruf sağlayacak.

Aynı güzergahın devamında yer alan T-4 ve T-5 tünellerinde de çalışmalar devam ediyor.