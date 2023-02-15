Dev maçta Bayern Münih PSG'yi tek golle geçti! 1-0
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi PSG sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.
Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada Bayern Münih, PSG'yi 53. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 yendi.
Bayern Münih'te Benjamin Pavard, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
PSG formasıyla 16 yaşında sahaya çıkan Fransız futbolcu Warren Zaire-Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.
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