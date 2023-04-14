Dev maçın tarihi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’de 34 ve 35’inci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Ligin 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

34’ÜNCÜ HAFTA:

16 Mayıs Salı

17.00 Demir Grup Sivasspor – Kasımpaşa

20.00 Corendon Alanyaspor – Arabam.com Konyaspor

20.00 İstanbulspor – Galatasaray

17 Mayıs Çarşamba

17.00 Medipol Başakşehir – HangiKredi Ümraniyespor

20.00 MKE Ankaragücü – Fraport Tav Antalyaspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük – Adana Demirspor

18 Mayıs Perşembe

20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor