Dev maçın tarihi belli oldu!
Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Spor Toto Süper Lig’de 34 ve 35’inci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Ligin 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
34’ÜNCÜ HAFTA:
16 Mayıs Salı
17.00 Demir Grup Sivasspor – Kasımpaşa
20.00 Corendon Alanyaspor – Arabam.com Konyaspor
20.00 İstanbulspor – Galatasaray
17 Mayıs Çarşamba
17.00 Medipol Başakşehir – HangiKredi Ümraniyespor
20.00 MKE Ankaragücü – Fraport Tav Antalyaspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük – Adana Demirspor
18 Mayıs Perşembe
20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor
Yorumlar